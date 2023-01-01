Максим Артамонов В Чусовом начали возводить здание новой поликлиники На строительство выделено больше 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В Чусовом началось строительство здания новой поликлиники по ул. Коммунистической, 19. Объект будет представлять собой корпус переменной этажности (4 и 6 этажей). Общая стоимость объекта составляет 1 млрд руб.

После завершения работ в новом здании будут работать врачи-терапевты и узкие специалисты, которые сейчас ведут приём в помещениях трёх жилых домов (ул. Ленина, 46, ул. Мира, 9 и ул. Коммунистическая, 3а).

В новом здании разместится также диагностическая база, отделение реабилитации, дневной стационар, центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Всего к медучреждению будет прикреплено около 47 тыс. взрослых жителей Чусовского городского округа. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену.

По словам руководителя подрядной организации Сергея Васильева, на сегодня котлован готов на 65%: уже забито 60 свай. Полностью завершить строительство планируется в августе 2024 года.

Напомним, подрядчика для строительства поликлиники власти выбрали в ноябре прошлого года. Им стала пермская компания ООО «Рекон строй».

Подрядчик выполнит работы за 1,032 млрд руб. Часть денег на строительство краевые власти получили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» (212 млн руб.), остальное — средства региональной Адресной инвестиционной программы.

Участок, где строится объект социальной инфраструктуры, расположен на землях населённых пунктов, его площадь 212 тыс. кв. м. Проектно-сметную документацию объекта разработало ООО «Майолика».

Согласно техзаданию, общая площадь новой поликлиники составит 6588,4 кв. м.

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