Елена Синица Определён подрядчик для строительства больницы в Чусовом Работы обойдутся в 1,032 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительством поликлиники в Чусовом займётся компания ООО «Рекон строй». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик выполнит работы за 1,032 млрд руб. Отметим, что начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 1,035 млрд руб.





Участок, где планируется разместить объект социальной инфраструктуры, расположен на землях населённых пунктов по ул. Коммунистической, 19. Его площадь составляет 212 тыс. кв. м. Проектно-сметную документацию объекта разработало ООО «Майолика».





Согласно техзаданию, общая площадь новой поликлиники составит 6588,4 кв. м. Медицинское учреждение должно обеспечить 400 посещений в смену.





По условиям контакта, строительство будет идти около двух лет — с 8 декабря этого года до 24 августа 2024-го.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.