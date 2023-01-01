Елена Синица В Перми отреставрируют здание первой губернской типографии на улице Сибирской Начальная цена контракта — 2,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: издание "текст"

В Перми власти ищут подрядчика, который займётся разработкой документации для реставрации объекта культурного наследия «Здание первой губернской типографии» (ул. Сибирская, 14). Начальная (максимальная) цена контракта — 2,7 млн руб. Разработать документацию нужно в течение полугода с даты подписания контракта.

Подрядчик должен учесть комплексный капитальный ремонт строительных конструкций, внутренних инженерных сетей и оборудования. Также есть планы по монтажу на здании архитектурной подсветки.

Это здание построено в конце XVIII века. В 1792 году здесь расположилась типография губернского правления.

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