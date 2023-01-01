Елена Синица Экс-зампреда Экопромбанка признали банкротом Такое решение было вынесено 28 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Арбитражный суд Омской области признал экс-зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина банкротом. Сейчас введена процедура реализации имущества. Как говорится в картотеке суда, такое решение было вынесено 28 апреля.

Заявление о признании Манина несостоятельным было подано 19 декабря прошлого года конкурсным управляющим Экомпромбанка, перед которым у экс-зампреда имеется долг в размере 184 млн руб.

Также сообщается, что первое судебное заседание по рассмотрению отчёта финансового управляющего должника назначено на 24 октября текущего года, уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в декабре прошлого года Манина осудил Ленинский суд города. По данным суда, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест».

По этому соглашению из залога вывели 32 квартиры, которые принадлежали обществу. Однако долг в полном объёме погашен не был. Манину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии общего режима.









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