Санатории Пермского края вошли в число самых дорогих для летнего отдыха в ПФО Сутки обойдутся отдыхающим в среднем в 6 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Согласно рейтингу регионов Приволжского федерального округа по доступности санаторно-курортных учреждений, самый дорогой отдых летом 2023 года предлагают здравницы Башкортостана — сутки пребывания в них обойдутся отдыхающим в среднем в 6,4 тыс. руб. На втором месте — Пермский край, где сутки в санаториях стоят около 6 тыс. руб. Замыкает тройку Самарская область (5,9 тыс. руб.). Такие данные приводит портал Санатории-России.рф.

Самый дешёвый отдых в санаториях ПФО ожидается в Оренбургской области (4,3 тыс. руб. в сутки), Татарстане (4,4 тыс. руб.) и Марий Эл (4,6 тыс. руб.).

Для расчёта средней стоимости в цену отдыха включалось проживание в номере категории «Люкс», 3-разовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Кстати, дороже всего в стране летний отдых обойдётся в санаториях Краснодарского края (8,2 тыс. руб. в сутки), а дешевле всего — в санаториях Дальнего Востока (4,2 тыс. руб.).

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, цены на услуги санаторного отдыха повышает высокий спрос, при этом с увеличением стоимости потребитель предъявляет повышенные требования к комфорту и сервису, что не всегда происходит.

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