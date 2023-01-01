Определён подрядчик на строительство водопровода в пермском микрорайоне Висим Работы выполнит ООО «А-Терм» Поделиться Твитнуть

Подрядчиком на строительстве водопроводных сетей в м/р Висим Мотовилихинского района Перми стало ООО «А-Терм». Об этом сообщили в минЖКХ Прикамья.

По условиям контракта, компания проложит сеть водопровода длиной более 9,5 км для почти 640 частных жилых домов.

В министерстве отметили, что для реализации проекта привлечены 221 млн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Срок выполнения работ — декабрь 2023 года.





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