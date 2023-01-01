Продуктовая сеть «Магнит» откроет в пермском аэропорту киоск Начался подбор персонала для работы в новой торговой точке Поделиться Твитнуть

Федеральная продуктовая сеть собирается открыть в аэропорту Перми магазин ультрамалого формата (киоск) «Магнит GO». Такие торговые точки компания с 2021 года открывает в местах с высоким трафиком — вблизи транспортных узлов, спортивных объектов, офисов и учебных заведений.

Как переда`т ИА «Текст», сеть начала подбор персонала для работы в киоске в Большом Савино.

На конец 2022 года по стране работало 15 магазинов «Магнит GO».





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