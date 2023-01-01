Алёна Бронникова Жительница Пермского края спасла соседей во время пожара Возможной причиной возгорания стала неосторожность при курении Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В многоквартирном доме на ул. Трактовой в п. Пальники (Добрянский ГО) ночью 2 мая произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Прикамья, пострадавших и погибших нет.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 03:39. К моменту прибытия пожарных жители дома успели эвакуироваться и самостоятельно приступили к тушению. Установлено, что в одной из квартир охваченными огнём оказались диван, оконная рама и межкомнатное перекрытие, общая площадь составила 6 кв. м. Пожар был ликвидирован сотрудниками пожарно-спасательной службы в 03:56. Участие принимали 2 единицы техники и семь человек личного состава.

По данным ведомства, пострадавших в происшествии не оказалось благодаря действиям соседки. Проживающая рядом в квартире женщина почувствовала запах дыма и разбудила всех соседей. Спасены оказались четыре человека, в том числе ребёнок.

В настоящее время краевое ГУ МЧС проводит проверку и устанавливает причину пожара. Предварительным фактором названо неосторожное курение.





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