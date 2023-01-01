Почти 40% пермяков хотели бы запретить сервисы аренды электросамокатов Против запрета вступили 33% опрошенных Поделиться Твитнуть

Иван Петров

По данным сервиса SuperJob, 39% пермяков считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить, так как у водителей отсутствует культура вождения, они не соблюдают скоростной режим и создают опасность для пешеходов и водителей.

Однозначно против запрета высказалась треть опрошенных. Сторонники этой точки зрения не видят в данной мере никакого смысла и предлагают просто отрегулировать Правила дорожного движения.

Респонденты 35-44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов (40%). Противников же подобного решения больше всего среди пермяков моложе 34 лет (49%).

Для сравнения: в Париже почти 90% горожан недавно проголосовали против работы сервисов по аренде электросамокатов.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток на электросамокате попал в Перми в аварию на регулируемом пешеходном переходе. Он госпитализирован.





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