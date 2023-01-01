Максим Артамонов В Перми 13-летний подросток на электросамокате попал в ДТП Авария произошла на пешеходном переходе Поделиться Твитнуть

Утром 22 апреля 13-летний подросток на электросамокате попал в аварию на регулируемом пешеходном переходе. После ДТП мальчика госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 9:00, когда подросток не спешился перед регулируемым пешеходным переходом. Он ехал на зелёный сигнал светофора, пересекая ул. Чкалова в сторону ул. Усольская, где произошло столкновение с автомобилем Renault под управлением 41-летнего водителя.

Водитель автомобиля ехал по ул. Героев Хасана с правым поворотом на ул. Чкалова в сторону ул. Старцева на разрешающий сигнал светофора.

После аварии подростка отвезли в больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В связи с инцидентом в Госавоинспекции напоминают о соблюдении Правил дорожного движения. Водители электросамокатов должны ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам или пешеходным дорожкам. Только когда их нет, допускается движение по обочинам дорог. Пересекая проезжую часть, водитель электросамоката должен спешиться и вести электросамокат рядом. При этом электросамокатчикам рекомендуется надевать велошлем, наколенники и налокотники.

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