Алёна Бронникова Спортсмен из Перми отсудил почти полмиллиона за причинение вреда здоровью Из-за полученных травм мужчина не может заниматься спортом и тренировать детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми спортсмен через суд добился возмещения морального ущерба за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 450 тыс. руб. Как сообщает Дзержинский районный суд, мужчина требовал взыскать с ответчика 500 тыс. руб.

Согласно документам суда, мужчина является профессиональным спортсменом и тренером. Ответчик нанёс телесные повреждения, которые повлекли у потерпевшего образование черепно-мозговой травмы и перелом ключицы. Из-за тяжёлых последствий мужчина продолжительное время не сможет заниматься спортом и тренировать детей.

Ответчик не согласился с иском, посчитав требуемую сумму завышенной. Приговором суда размер запрашиваемой компенсации был снижен на 50 тыс. руб.

«Принимая решение, суд исходил из того, что вина ответчика в совершении преступления установлена вступившим в законную силу приговором суда. Определяя размер компенсации, суд учел испытанные истцом физические страдания, необходимость дальнейшего лечения», — сообщает пресс-служба.

Решение ещё не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.