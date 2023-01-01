«Смотр строя – Парад Памяти» пройдёт 6 мая на площади перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу Поделиться Твитнуть

Традиционный конкурс пройдёт в Перми 6 мая. На конкурс строя заявились 15 команд из кадетских школ и классов учебных заведений Пермского края. Всего строем по ул. Сибирской в этот день пройдут более 500 юных кадетов из Перми, Нытвенского, Пермского, Кунгурского, Октябрьского, Уинского, Осинского, Добрянского, Чернушинского, Сивинского, Губахинского и Кочёвского округов.

Конкурс проводится в Прикамье региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Автономной некоммерческой организацией развития молодёжных инициатив «Альянс работающей молодёжи».

Победитель конкурса-смотра получит право представлять Пермский край на «Параде Памяти» - крупнейшем патриотическом событии Приволжского федерального округа. «Парад Памяти» посвящён шествию в Куйбышеве (так тогда называлась Самара) 7 ноября 1941 года. С того парада его участники уходили сразу на фронт.

Отметим, кадеты и суворовцы Пермского края участвуют в «Параде Памяти» в Самаре с 2014 года.

В предыдущие годы «Смотр строя – Парад Памяти» проходил на площади перед ДК им. Кирова. Однако в этом году организаторы решили изменить традицию и перенести место прохождения команд. Дело в том, что 11 марта 2023 года исполнилось 80 лет с даты основания Уральского добровольческого танкового корпуса.

Уральский добровольческий танковый корпус был уникальным танковым соединением. Оно было создано благодаря сверхурочному труду уральских рабочих на добровольные взносы жителей трёх областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас - Пермский край). Идея создания корпуса возникла на Урале в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Приказом наркома обороны от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. С тех пор 11 марта считается днем рождения танкового соединения. В нём служили, в том числе, и сами рабочие, создававшие танки на своих заводах.

Дата, время и место проведения конкурса: 6 мая в 13.00, Пермь, ул. Сибирская, 59.

Каждый участник смотра получит памятные подарки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.