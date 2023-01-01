Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пассажиры пермских «Ласточек» смогут бесплатно прослушать аудиоспектакль Его премьера состоится в середине мая Поделиться Твитнуть

Театр-Театр в середине мая представит премьеру документального аудиоспектакля «ПопуТТчики» (16+), собранного из 80 историй реальных людей — пассажиров пермских электричек. С мая по сентябрь 2023 года аудиоспектакль можно будет послушать бесплатно каждому пассажиру пермской «Ласточки». Формат прослушивания — индивидуальный: для участия потребуется только телефон, интернет и наушники.

Так как аудиоспектакль представляет собой коллаж историй, его вполне можно послушать частично, но рекомендуется всё же прослушивание на полном круге «Пермского центрального кольца».

…Вы садитесь в «Ласточку». Электропоезд неспешно трогается с места, набирает скорость. За окном мелькают привычные картинки, вагон наполняет гул голосов. Среди них возникает голос главной героини спектакля, кассира-контролёра Екатерины. Она рассказывает про детство, слёзы и зелёное яблоко, а потом вы слышите другие голоса, другие истории — разные, живые, настоящие.

Студент, который готовится к экзамену по искусственному интеллекту. Музыкант, играющий в поезде известные песни. Женщина, проходящая лечение от рака. Семейная пара лыжников. Под стук колёс разные люди расскажут об обычной, повседневной жизни, в которой, если вслушаться, всегда есть место чуду.

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