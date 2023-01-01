Елена Синица Пермский край оказался на 16-м месте в рейтинге регионов по объёму ввода жилья Всего за 2022 год было введено 1987 тысяч квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял 16-ю строчку рейтинга регионов страны по объёмам ввода жилья по итогам 2022 года. Рейтинг составило РИА Новости.

По его данным, в минувшем году ввод жилья на одного жителя региона составлял 0,792 кв. м. Всего за 2022 год было введено 1987 тыс. кв. м жилья, что на 50,9% больше, чем годом ранее.

Издание уточняет, что, по данным Росстата, объём ввода жилья составил 102,71 млн кв. м, что на 11% выше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что выросли темпы сдачи многоквартирных домов (плюс 4,1%) и жилых домов, построенных населением (плюс 11%). В пересчёте на одного жителя России было введено 0,701 кв. м жилья.

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