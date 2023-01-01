Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Альберт Макаров покажет юбилейный концерт-бенефис Также Театр-Театр проведёт лабораторию мюзикла «Резиденция ТТ» Поделиться Твитнуть

Альберт Макаров

Никита Чунтомов

2 июня в 19.00 на большой сцене пермского Театра-Театра состоится авторский спектакль-концерт Альберта Макарова «Жил-был я» (12+), посвящённый юбилею ведущего артиста ТТ.

В нём примут участие музыканты оркестра театра, а также джазовый пианист Александр Колесников и, конечно, сам именинник. С большой сцены в исполнении Альберта Макарова прозвучат абсолютно новые, до этого нигде им не исполнявшиеся песни, а также очень личные страницы биографии актёра, фрагменты литературных текстов («Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского, «Глазами клоуна» и др.) и стихи.

Альберт Макаров, актёр, певец:

— 40 лет — пограничный период. Я вдруг стал задавать себе вопросы, которые раньше меня не волновали. Каким я буду в старости, например? Хочется пройти вторую половину пути достойно. Оглядываясь назад, я понимаю, что моя жизнь — чудо. Приход в театр детдомовским парнем, встреча с Иваном Тимофеевичем Бобылёвым, «вездеход» на спектакли из его рук — это чудо. Сам театр — чудо.

Мой спектакль-концерт станет разговором-исповедью, рассказом о людях, благодаря которым я сформировался как личность, рассказом о театре, о радостях и муках творчества. Любой выход артиста на сцену — человеческая акция. Моя встреча со зрителями 2 июня — акция моего человеческого сердца.

Также этим летом в третий раз состоится лаборатория мюзикла «Резиденция ТТ». Как всегда, она пройдёт поэтапно.

С 29 мая по 18 июня 2023 года — предварительный этап лаборатории, включающий в себя подготовительную, исследовательскую и образовательную работу в онлайн-формате с участием коучей и приглашённых спикеров. Программа посвящена истории жанра мюзикла, тенденциям развития современного музыкального театра и специфике работы авторов с либретто и музыкальным материалом.

С 26 июня по 09 июля 2023 года — очный этап на базе Театра-Театра.

В этом году приветствуются либреттисты и композиторы, готовые создавать мюзиклы в следующих направлениях:

— Экологическая повестка;

— Стиль и образ современной жизни, «герои нашего времени» и их истории;

— Спектакли для детей младшего дошкольного возраста (бэби-спектакли);

— Байопик — спектакль о жизни великого человека;

— Спектакль-концерт, построенный на песнях одной группы, одного времени или одного музыкального направления.

Как показывает практика последних двух сезонов, проекты-победители «Резиденции ТТ» активно пополняют репертуар театра.

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