Елена Синица В конкурсе «Лидеры России» примут участие свыше 800 управленцев из Пермского края Этот конкурс проводится с 2017 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Более 800 заявок от управленцев Пермского края поступило на участие в конкурсе «Лидеры России». Сейчас край по количеству зарегистрированных анкет занимает третье место среди регионов ПФО и 23-е в целом по стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Этот конкурс проводится с 2017 года по поручению президента РФ. За четыре сезона подано свыше 840 тыс. заявок со всей России. Принять участие в конкурсе могут управленцы в возрасте до 55 лет и с опытом руководства от двух лет. В числе призов — грант в 1 млн руб. на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а ещё — карьерные консультации и сопровождение.

«Сегодня регион, целые отрасли экономики Прикамья нуждаются в управленцах «новой волны», обладающих самыми современными компетенциями. Поэтому приглашаем наших активных и инициативных земляков, которые стремятся совершенствовать свой профессионализм, принять участие в конкурсе», — прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 мая. На сегодняшний день больше всего заявок подали руководители 36-40 лет, 69% заявок — от мужчин. По отраслевому признаку самыми популярными стали «Промышленность» (11%) и «Образование» (9%).









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