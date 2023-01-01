Максим Артамонов Юг Пермского края накрыла дымка от лесных пожаров Смог принесло ветром из Ульяновской области Поделиться Твитнуть

С 1 мая южные районы Пермского края окутала дымка и запах гари. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог.и.я».

Эксперты отмечают, что в выходные наблюдался юго-западный ветер, который распространил дым от лесных пожаров в Ульяновской области на Татарстан, а также частично на Удмуртию и Пермский край.

Напомним, 2 мая на всей территории Пермского края синоптики обещают повышение температуры воздуха выше +20 градусов. А по югу региона не исключено преодоление отметки +28° C. Кроме того, есть вероятность гроз по западу Прикамья. Грозовой фронт может прийти со стороны Кировской области, где накануне прошли грозы с градом.

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