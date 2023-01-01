В Прикамье 2 мая обещают потепление до +28 градусов Местами прогремят грозы Поделиться Твитнуть

Во вторник, 2 мая, на всей территории Пермского края синоптики обещают повышение температуры воздуха выше +20 градусов. А по югу региона не исключено преодоление отметки +28° C. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

Есть вероятность гроз по западу Прикамья. Грозовой фронт может прийти со стороны Кировской области, где накануне прошли грозы с градом.

Издание также сообщило об установлении нового температурного рекорда в Чайковском. Там 1 мая столбик термометра поднялся до отметки +25,9° C, предыдущий рекорд составлял +24,1° C и был установлен в 2015 году.

«Уже третий месяц подряд в Пермском крае регистрируются рекорды максимальной температуры воздуха. Редкое событие», — констатируют метеорологи.

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