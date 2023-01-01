Максим Артамонов В Перми эвакуируют дом в ЖК «Арсенал» В МЧС поступило сообщение о задымлении Поделиться Твитнуть

Фото: Новости ЖК Арсенал / Пермь "ВКонтакте"

Утром 2 мая из дома № 8 по ул. Турчевича в Перми (жилищный комплекс «Арсенал») началась эвакуация людей. Об этом сообщили местные жители в паблике «Новости ЖК Арсенал/Пермь» ВКонтакте. На опубликованных фотографиях виден дым, который идёт из окна высотки.

В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили эту информацию. По данным ведомства, поступило сообщение о задымлении.

«Проводится эвакуация жителей многоквартирного жилого дома. Подтверждения о задымлении нет. Информация оперативная и подлежит уточнению», — пояснили в ведомстве.

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