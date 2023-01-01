Алёна Бронникова В Прикамье зафиксировано более 2 тысяч нарушений в сфере здравоохранения Возбуждено несколько уголовных дел Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края за 2022 год обнаружила 2028 нарушений в сфере здравоохранения. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Вестник прокуратуры Прикамья», по сравнению с прошлым годом количество нарушений выросло более чем на 400 — в 2021 году было установлено 1625 нарушений.

За год по результатам проверки ведомством было возбуждено 4 уголовных дела, 33 — административных, 480 человек привлекли к должностной ответственности. За предыдущий период, в 2021 году, было заведено всего 2 уголовных дела.

«Среди выявленных нарушений — отказ пациентам в выдаче рецептов на лекарственные препараты, нарушения требований к качеству и доступности оказываемой медицинской помощи, а также отсутствие необходимого медицинского оборудования в больницах», — сообщает ВЕТТА.

Осенью прошлого года региональная прокуратура выявила нарушения при осуществлении государственных закупок в краевой психиатрической больнице. Руководитель контрактной службы был оштрафован на 60 тыс. руб.





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