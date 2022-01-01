В Пермской краевой психиатрической больнице выявлены нарушения при закупке лекарств Руководитель контрактной службы больницы оштрафован Поделиться Твитнуть

Краевая психиатрическая больница

yandex.ru

В Перми прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности ГБУЗ Пермского края «Краевая клиническая психиатрическая больница» при осуществлении государственных закупок, в том числе лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Главному врачу внесено представление, а в отношении руководителя контрактной службы больницы возбуждено три дела об административном правонарушении.

Постановлениями УФАС по Пермскому краю указанное должностное лицо признано виновным и привлечено к штрафу на общую сумму 60 тыс. руб.

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