Алёна Бронникова Метеорологи Пермского края составили прогноз на май 2023 года Конец весны ожидается теплее нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье май 2023 года будет тёплым и относительно сухим, сообщают специалисты портала «Метеоролог и я». Согласно опубликованной информации, причиной этого станет преобладание высотного гребня с осью над Уралом.

«На основании общего анализа всего ряда данных наша команда полагает, что май окажется теплее нормы в среднем на +1,5°C. В сценарии Гидрометцентра России также предполагается положительное отклонение средней месячной температуры воздуха, но чуть меньше, на +1,0°C», — сообщается на сайте.

Что касается осадков, на юге Пермского края ожидается дефицит 40-20%, на севере отклонений не предвидится.

Первая декада месяца будет по-летнему тёплой, в первую неделю воздух в дневное время прогреется до +20..+25°C, исключением могут стать северные районы. За счёт высотного гребня будет наблюдаться дефицит осадков, в основном по южной стороне. Большая доля вероятности установления гребня за Уралом к концу декады, в таком случае в регионе заметно похолодает и вырастет вероятность фронтальных ливневых осадков.

Вторая декада будет в рамках климатической нормы, по югу может наблюдаться дефицит осадков. В третьей декаде местами возможны отклонения от нормы на уровне +0,5..+1,5°C. Осадки на севере будут также в пределах климатической нормы, на юге — с не большим дефицитом.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о резком потеплении 2 и 3 мая в Прикамье. В крае может потеплеть до +26°C за исключением северо-западной части региона, где ожидаются дожди и более прохладная температура воздуха.





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