Алёна Бронникова Проект строительства ещё одной пермской школы получил одобрение В селе Гамово появится школа на 825 мест Поделиться Твитнуть

Проект строительства общеобразовательной школы в селе Гамово Пермского муниципального округа 28 апреля получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом появилась на сайте Единого госреестра заключений.

Здание школы планируется построить в 3 этажа, рассчитано оно будет на 825 мест, общая площадь составит 17 тыс. кв. м. Рядом расположатся футбольное поле и игровые площадки для других видов спорта. В реестре указаны застройщик и технический заказчик — московские организации ООО «ШКОЛА ГАМОВО» и ООО «ПОБЕДА».

Проектная документация подготовлена пермским застройщиком «ЖБК-Строй», который уже реализует проекты учебных заведений в Чернушке. Новых Лядах и на ул. Холмогорской в Перми. У компании есть опыт возведения и других школ, например, «Синтез», пермская гимназия №3 и школы в Соликамске. Кроме того, этот же застройщик подготовил проект школы на 1100 мест в Кондратово.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о строительстве четырёх школ в Пермском муниципальном округе общей вместимостью 3500 человек в Гамово, Кондратово. Култаево и Лобаново в рамках федеральной программы. В начале апреля положительное заключение получила проектная документация на строительство общеобразовательного учреждения в Кондратово.





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