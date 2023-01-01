В Пермском крае увеличат число рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах Поделиться Твитнуть

С 1 мая по 31 октября для удобства пассажиров в Пермском крае будут добавлены рейсы на некоторые межмуниципальные маршруты. Об этом сообщает региональный минтранс.

Так, на маршруте № 485 «Пермь — д. Жебреи» вводятся рейсы с отправлением из Перми в 7:45, 11:10, 16:25 и с отправлением из д. Жебреи в 9:05, 12:40 и 18:00.

На маршруте № 702 «п. Ильинский — Пермь» добавляются рейсы из Ильинского в 15:00 в пятницу и в 18:50 в воскресенье, соответственно, с отправлением из Перми в пятницу в 18:00 и в воскресенье в 21:15.

Также добавляются рейсы автобусов № 680 «Чусовой — Пермь»: отправление из Чусового с пятницы по воскресенье в 12:45 и 19:10, в эти же дни отправление из Перми в 09:20 и 16:00.





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