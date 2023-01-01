Андрей Стрельцов «Амкар» на своём поле уступил ФК «Тюмень» Это поражение значительно ухудшило шансы пермского клуба на выход в первый дивизион Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Регулярный чемпионат среди команд Второй лиги "Амкар" завершил домашней игрой с ФК «Тюмень». Матч завершился победой гостей 0:2. Теперь «красно-чёрные» отстают от лидера турнира — тюменцев на семь очков, к тому же, по набранным очкам пермяков догнал ФК «Иртыш».

На следующем этапе чемпионата «Амкару» предстоит провести ещё пять игр с командами из верхней части турнирной таблицы.

Следующая игра состоится 7 мая. Пермский футбольный клуб встретится с ФК «Челябинск».





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