Андрей Стрельцов «Звезда 2005» потерпела поражение от ЦСКА Пермский женский футбольный клуб опустился на шестое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Подопечные Елены Сусловой в рамках 7 тура Суперлиги проиграли матч в Химках против ЦСКА.

В первом тайме соперницы пермячек сумели дважды отличиться. После перерыва, на 78-й минуте, Олеся Курочкина с пенальти сократила отставание в счёте. Однако спустя три минуты хозяйки поля забили третий мяч в ворота пермской команды.

В итоге — поражение «Звезды-2005» со счётом 3:1 и понижение в турнирной таблице до шестого места.

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