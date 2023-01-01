В Перми пропал мужчина с потерей памяти Он ушёл на прогулку и не вернулся Поделиться Твитнуть

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», нужна помощь в розыске пропавшего в Перми 67-летнего Сергея Шубина.

27 апреля он ушёл на прогулку и до сих пор не вернулся домой. Отмечается, что у пенсионера возможна потеря памяти и он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Сергея Шубина: рост 178 см, нормального телосложения, седые волосы, залысина, зелёные глаза. Был одет в чёрные брюки и серо-голубую куртку. На ногах — чёрные ботинки. С собой у него была серая сумка.

О местонахождении пропавшего следует сообщить в полицию или по тел. 8 (800) 700-54-52.

Волонтёры просят помочь с распространением ориентировок.





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