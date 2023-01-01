КРПК увеличила выручку в 2022 году в три раза И сократила убытки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) опубликовало финансовые итоги за 2022 год. Как указано в «СПАРК-Интерфакс», выручка компании увеличилась с 250 до 732,1 млн руб., а убытки сократились с 465,8 до 84,8 млн руб.

Себестоимость продаж КРПК выросла почти в 3 раза, а прочие доходы общества — более чем в 4 раза.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», значительное повышение выручки в Корпорации связывают с ростом числа реализуемых проектов. Сейчас КРПК строит ЖК «Любимов» в Березниках, занимается реконструкцией Благородного собрания, Большого зала филармонии, возведением амбулатории в Оверятах и берегоукреплением в Усть-Качке.

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