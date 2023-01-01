В Пермском крае остановлены поиски мужчины с татуировкой скорпиона Житель Красновишерска найден мёртвым Поделиться Твитнуть

В поисковом отряде «Регион 59» сообщили, что пропавший в ноябре 2022 года мужчина с татуировкой скорпиона найден мёртвым. Подробности не сообщаются.

Пропавшему было 40 лет. Осенним днём он вышел из своего дома и больше не вернулся.

«Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — написали представители поискового отряда в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что поиски 18-летней пермячки, пропавшей 27 апреля в краевом центре, окончены. Как рассказали в поисковом отряде, она найдена живой.





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