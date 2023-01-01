В Перми остановлены поиски пропавшей накануне 18-летней девушки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поиски 18-летней пермячки, пропавшей 27 апреля в краевом центре, окончены. Как рассказали в поисковой отряде, она найдена живой. Подробности не сообщаются.

В ориентировках, появившихся сегодня на многих городских сайтах и в СМИ, говорилось, что накануне девушка села на автобус № 68 у гимназии № 2 и перестала выходить на связь. По данным некоторых изданий, исчезновению жительницы Перми предшествовала ссора с членами семьи.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ведутся поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка. Житель п. Комсомольский не вернулся домой 23 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.