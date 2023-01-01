Елена Синица В Перми из-за эстафеты «Звезда» 1 мая изменятся маршруты общественного транспорта Ограничения будут действовать с 11:00 до 17:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 1 мая, в связи с проведением эстафеты «Звезда» изменится движение транспорта в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, 1 мая с 11:00 до 17:00 часов будет временно прекращено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

— Комсомольский проспект по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту;

— Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты Звезда;

— Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда;

— Швецова от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;

— Глеба Успенского от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

— Тимирязева от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;

— 1-й Красноармейская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;

— Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты Звезда.

Также известно, с 00:00 30 апреля до 17:00 1 мая нельзя будет парковаться на участках от улицы Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту и по ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

На это время автобусы маршрутов №1, №4, №36, №51 и №67 будут следовать в объезд по ул. Пушкина и Сибирской. Также известно, что маршруты № 19, №45, №50, №59, №71 и №74 будут объезжать по ул. Пушкина и Куйбышева.

Автобус №60 будет доезжать до остановки «ПНИПУ», а автобус №13 будет следовать в обе стороны по ул. Белинского.

Помимо этого, сообщается, что трамвай №5 проследует по ул. Ленина, Максима Горького, Сибирской и Белинского. Трамвай №11 будет следовать по ул. Ленина.

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