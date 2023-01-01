Елена Синица В мэрии Перми представили программу празднования 1 мая Празднование начнется в 11:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми представили программу празднования 1 мая. Так, стартует праздник в парке развлечений им.Горького в 11:00. Лозунгом праздника в этом году станет «Солидарность трудящихся — единство страны!». Об этом сообщается в социальных сетях мэрии.

Здесь запланирована музыкальная программа от пермских коллективов и артистов «ПермьКонцерт». Мероприятие будет длиться до 13:00, вход свободный.

Сообщается, что на время подготовки к празднику и его проведения будут введены дорожные ограничения. Так, с 00:00 по 13:00 1 мая будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Краснова на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской и на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Краснова.

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