Елена Синица В Перми на Камском мосту ночью разгуливали лоси Животных заметили в ночь на 29 апреля Поделиться Твитнуть

В ночь с 28 на 29 апреля жители Перми заметили на Камском мосту лосей. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях. Так, например, одно такое видео появилось в группе «ЧП.ДТП.Пермь».

В Госавтоинспекции региона напомнили об основных правилах поведения при встрече с животным на проезжей части. Так, в первую очередь нужно остановиться и включить аварийную сигнализацию.

Помните, что не стоит резко менять направление движения. Чаще всего водитель и пассажиры автомобиля получают травмы не в результате столкновения с животным, а после выезда на полосу встречного движения и последующего опрокидывания или наезда на придорожные деревья;

Далее нужно переключиться на дальний режим света, при движении вне населенных пунктов и при отсутствии встречного транспорта. Не стоит использовать звуковой сигнал, животное может начать движение по совершенно непредсказуемой территории.

Если ДТП неизбежно, то минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное.









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