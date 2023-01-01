Елена Синица В Пермском крае громыхнула первая в этом сезоне гроза Она длилась 20 минут Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В пятницу, 28 апреля, в Пермском крае прошла первая в этом сезоне гроза. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказали синоптики, грозу зафиксировали в Чернушке. Специалисты пояснили, что она образовалась в результате развития конвекции из-за затока холодного воздуха с вышележащих слоёв.

Гроза была слабой, сопровождалась дождём и длилась около 20 минут.

Ранее мы писали, что специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в регионе в выходные, с 29 апреля по 1 мая.









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