Елена Синица Стал известен график работы поликлиник Прикамья в майские праздники Будет усилен контроль за деятельностью скорой помощи и травмпунктов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье поликлиники в майские праздники будут работать по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края.

1 и 9 мая больницы работать не будут, а вот 29 апреля, 6 и 8 мая клиники будут принимать пациентов в штатном режиме.

В то же время уточняется, что кабинеты неотложной помощи будут работать каждый день — с 08.00 до 00.00, а стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад, пишет ВЕТТА.

В праздничные дни также усилят контроль за деятельностью скорой помощи и травмпунктов.













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