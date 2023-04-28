Елена Синица В Перми с 1 по 10 мая для подготовки ко Дню Победы изменят движение транспорта Это необходимо ввиду проведения репетиций Торжественного прохождения войск Поделиться Твитнуть

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в Перми будет изменено движение транспорта. Это необходимо ввиду проведения репетиций Торжественного прохождения войск. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, из-за монтажа сценической конструкции с 17:00 1 мая до 10 мая нельзя будет проехать по Октябрьской площади по нечётной стороне Комсомольского проспекта (проезд вдоль здания Комсомольский проспект, 29).

Затем, с 19:30 до 23:00 4 мая будет закрыт проезд по Комсомольскому проспекту от улицы Екатерининской до улицы Луначарского, а также по Октябрьской площади. Также известно, что с 10:00 до 16:00 6 и 7 мая будут перекрыты следующие участки:

– чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);

– чётной и нечётной сторонах Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;

– Октябрьской площади;

– улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

– улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда».

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