С 29 апреля в Перми ожидаются задержки в движении автобусов 11 маршрутов Это связано с началом ремонта Коммунального моста Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за ремонта Коммунального моста в Перми с 29 апреля возможны задержки в движении 11-ти автобусных маршрутов. Об этом предупредили в городском дептрансе.

Речь идёт об автобусах №6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 53, 60 и 7т, чьи маршруты проходят через мост. На время ремонта, который продолжится до 1 июля, движение по мосту будет организовано по двум полосам, а не по четырём, как сейчас, в связи с этим возможно образование автомобильных пробок.

Чтобы максимально сократить сроки работ, ремонт будет вестись круглосуточно тремя бригадами, добавили в департаменте транспорта Перми, и посоветовали автомобилистам по возможности использовать для проезда через Каму Красавинский мост или дорогу через плотину КамГЭС.

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