Алёна Бронникова Квартиры в Перми стали продаваться дольше Показатель срока размещения объявлений о продаже повысился на 26,3% по сравнению с прошлым годом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми квартиры на вторичном рынке стали продаваться дольше в 2023 году на 26,3% по сравнению с прошлым годом. На это указывают сроки экспозиции объявлений на сайте «Авито Недвижимость».

По данным ресурса, в марте 2022 года в Перми объявления о продаже вторичного жилья размещались в среднем на 95 дней. В текущем году показатель вырос до 120 дней. В среднем по России замедление реализации квартир этого сектора составило 12,1%.

Дольше всего объявления держатся в Краснодаре, срок в течение года менялся с 99 до 168 дней (69,7%), в Казани процентный показатель также оказался высоким — 48,1% (с 79 до 117 дней), и в Москве — 44,6% (с 92 до 133 дней). Небольшие изменения претерпели сроки в Челябинске — 0,9% (107-108 дней) и Омске — 4% (125-130 дней).

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин объяснил это ростом предложения на рынке и повышенным спросом к новостройкам.

«Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее — есть из чего выбрать, это привело к росту срока поиска покупателя. Быстро продаются только объекты с хорошей транспортной доступностью и хорошими скидками от собственников. К тому же, многие в этом году отдавали предпочтение покупке новостройки из-за более приемлемых ипотечных условий. Однако постепенно оживление спроса будет сокращать предложение и возможные скидки при торге», — цитирует главу направления пресс-служба ресурса.

«Новый компаньон» рассказывал о прогнозах экспертов на рынке недвижимости в 2023 году. Объёмы сделок на вторичном рынке могут вырасти на 20-25% по отношению к прошлому году.





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