Елена Синица С 22 мая агропредприятия Прикамья смогут подать документы на субсидию для покупки элитных семян Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 мая стартует прием документов на господдержку агропредприятий Прикамья при приобретении элитных семян. Об этом сообщает пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края.

Уточняется, что подать свою заявку могут аграрии, которые состоят в реестре сельхозтоваропроизводителей Пермского края. Еще одно условие — отсутствие налоговой задолженности на любую дату, предшествующую 30 календарным дням, до даты подачи документов в Центр развития агробизнеса. Подать документы можно с 22 мая до 31 мая.

Как говорят в ведомстве, в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались порядка 120 представителей агробизнеса. В основном, в Прикамье используют элитные семена колосовых и зернобобовых культур - овса, ячменя, тритикале, пшеницы, гороха. Использование элитных семян, в том числе, позволяет достигать более высоких урожаев. Например, в минувшем году урожайность зерновых культур в регионе достигла 17,5 ц/га. Это — рекорд для Пермского края.





Также отмечается, что на этот раз субсидии аграриям начали выдавать до начала весенней посевной компании . На текущий момент, порядка 40% средств госпрограммы, а это более 1,2 млрд рублей уже доведено до получателей.





«По поручению губернатора , мы изменили сроки предоставления субсидий и направляем господдержку значительно раньше. В этом году, сельхозпроизводители, заходя в посевную, имеет финансовые ресурсы на подготовку и качественное проведение работ. И это важно», -добавил глава министерства агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков

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