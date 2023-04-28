Елена Синица В Перми с 29 апреля частично закроют движение по улице Уинской Ограничение будет действовать до 20 мая Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 29 апреля по 20 мая 2023 года будет полностью прекращено движение транспорта по одному из направлений ул. Уинской. Речь идёт об участке от ул. Грибоедова до ул. Уинской. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

Перекрытие движения связано с выполнением работ в рамках строительства I этапа дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53). Объехать закрытый участок можно будет по ул. Уинской, по полосе встречного направления.

На период работ также переместят автобусную остановку к дому № 43 по ул. Уинской.









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