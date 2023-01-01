В специальной военной операции погиб 39-летний житель Кизела Похороны Вячеслава Вдовина состоятся 29 апреля Поделиться Твитнуть

Вячеслав Вдовин / фото: vk.com/glava_kizel

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель Кизела Пермского края Вячеслав Вдовин. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава городского округа Андрей Родыгин.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава! Светлая ему память!» — написал чиновник.

Андрею Родыгину было 39 лет. Прощание с военнослужащим состоится 29 апреля, в 12:00, в местном Дворце культуры.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Очёрского округа Прикамья. Похоронят Вячеслава Каменских также 29 апреля.

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