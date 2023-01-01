Алёна Бронникова В УФАС по Пермскому краю назначен новый заместитель руководителя Вероника Авлиярова в антимонопольной службе работает около 4 лет Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС

В УФАС по Пермскому краю заместителем руководителя станет 26-летняя выпускница НИУ «ВШЭ» Вероника Авлиярова. Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 мая она приступит к обязанностям на новой должности в сфере контроля товарных рынков и экономической концентрации.

Работу в пермской антимонопольной службе Вероника Авлиярова начала, будучи студенткой, в 2019 году. В прошлом году она работала в Центральном аппарате в Москве, а затем вернулась в Пермь на должность замначальника отдела контроля органов власти и процедур торгов.

Родилась она 2 мая 1997 года в Перми. Окончила магистратуру в 2021 году по направлению юриспруденция. На сегодня имеет классный чин советника государственной гражданской службы III класса.

В ноябре прошлого года на должность и.о. заместителя руководителя пермского УФАС в сфере контроля за монополистической деятельностью был назначен Евгений Чернобровкин.





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