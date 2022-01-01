В Пермском УФАС и.о. заместителя руководителя назначен Евгений Чернобровкин Он приступил к работе 14 ноября Поделиться Твитнуть

Евгений Чернобровкин

С 14 ноября и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС назначен Евгений Чернобровкин. Он будет курировать работу ведомства в сфере контроля за монополистической деятельностью. Соответствующий приказ 10 ноября подписал глава ФАС России. В ближайшее время кандидатуру Чернобровкина предстоит согласовать с полпредом президента в ПФО, сообщили в пресс-службе управления.

Ранее должность замруководителя Пермского УФАС «по монополиям» занимал Николай Хаснуллин. В марте этого года он покинул пост и перешёл в филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

Евгений Чернобровкин родился 7 сентября 1981 года в Березниках Пермской области. Окончил ПГУ по специальности «юриспруденция». Отучился в Финансовом университете при правительстве РФ по направлению «Менеджмент».

С 2004 по 2005 год работал юрисконсультом в ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского», с 2005-го по 2006-й — ведущим юрисконсультом в филиале «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». Следующие три года возглавлял юротдел филиала ООО «Энергобаланс». Последние два года Чернобровкин возглавлял отдел общей практики ЗАО «Пермская ЦБК».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.