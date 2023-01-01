Елена Синица В Перми 9 мая парад Победы пройдёт в традиционном формате Парад начнётся в 10:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 9 мая парад Победы пройдёт в традиционном формате. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе заседания оргкомитета «Победа» 28 апреля.

«Особое внимание хочу обратить на то, что все меры безопасности должны быть обеспечены», — прокомментировал он.

Как и прежде, парад пройдёт на Октябрьской площади. Однако губернатор добавил, что в этом году в параде примет участие больше техники, чем это было ранее.

Парад начнётся в 10:00, в нём примут участие военнослужащие пермского гарнизона.

Ранее сообщалось, что участие в параде примут рота барабанщиков, знамённая и линейная группы Пермского военного института.

После парада на площади перед Театром-Театром с 11:00 начнётся выступление городских и творческих коллективов, которое будет продолжаться до 21:00. Праздничный день завершится 10-минутным фейерверком — его запустят с правого берега Камы возле Коммунального моста.





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