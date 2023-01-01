Максим Артамонов В Перми чиновники объявили о начале подготовки к 9 мая Мэрия обещает парад военной техники, шествие «Бессмертного полка» и фейерверк Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Празднование 9 Мая в Перми пройдёт под лозунгом «Родина одна!». Об этом в своём telegram-канале рассказал глава города Алексей Дёмкин, который сегодня провёл первый оргкомитет по подготовке ко Дню Победы. Перед праздником город оформят флагами и звёздами.

По его словам, празднование начнётся на Октябрьской площади, где состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники.

Для этого чиновники задействуют более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также планируется организовать шествие «Бессмертного полка».

После парада на площади перед Театром-Театром с 11:00 начнётся выступление городских и творческих коллективов, которое будет продолжаться до 21:00. Праздничный день завершится 10-минутным фейерверком — его запустят с правого берега Камы возле Коммунального моста.

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