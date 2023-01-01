Оборот общепита в Пермском крае за год снизился на 4,7% Отрицательную динамику показал и оборот розничной торговли в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-марте 2023 года составил в сопоставимых ценах 97,7% к соответствующему периоду прошлого года. В абсолютных цифрах он сложился на уровне 166,9 млрд руб. Об этом сообщает Пермьстат.

В макроструктуре оборота розничной торговли края доля непродовольственных товаров в первом квартале года составила 50,3%, доля пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) — 49,7%.

Оборот розничной торговли на 97,5% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5%.

Оборот общественного питания в Прикамье за истекший период сложился в сумме 7,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года на 4,7%.

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