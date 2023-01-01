Максим Артамонов С 8 мая без горячей воды останется часть домов в Свердловском районе и Мотовилихе В Перми начинается ежегодная опрессовка теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 8 мая начнётся ежегодный сезон опрессовок, когда теплоэнергетики будут проверять сети на прочность и плотность. Первыми в городе начнут отключать здания Свердловского и Мотовилихинского районов. Речь идёт о домах на улицах Моторостроителей, Солдатова, Уфимская, Яблочкова, Обвинская, Маршрутная, Саранская. Также в зону отключения попали несколько зданий на Серебрянском проезде и техникум по адресу Комсомольский проспект, 91.

Как отметили в «Т-Плюс», отпрессовки помогают выявлять дефекты на сетях, а впоследствии минимизировать риски аварий зимой. По нормативам максимальный срок отсутствия горячей воды в домах не должен превышать более 14 дней.

УК и ТСЖ должны оповестить жителей о сроках отключения горячей воды. Кроме того, информацию можно уточнить на сайте компании «Т Плюс» в разделе «Гидравлические испытания».

Пермяки также могут обратиться в Тепловую справочную службу по тел. 259-39-98.

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