В Пермском крае сотрудники ГИБДД спасли из загоревшегося дома пожилую женщину Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники ГИБДД в Суксунском округе Прикамья лейтенанты полиции Алексей Суслов и Алексей Лукьянов спасли из загоревшегося дома пожилую женщину. О происшествии сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рано утром при патрулировании автодороги Пермь—Екатеринбург полицейские увидели дым над домами в д. Полько. Они сообщили о пожаре в дежурную часть и выехали к месту происшествия.

Прибыв в деревню, сотрудники полиции обнаружили, что загорелся частный дом. Они стали стучать в окна жилища, разбудили хозяйку дома — 75-летнюю женщину, которая не подозревала, что находится в опасности. Полицейские помогли пенсионерке собрать необходимые вещи и отвели на безопасное расстояние. Затем они вернулись в загоревшееся помещение, чтобы вынести газовый баллон и не допустить взрыва.

Позднее пожар был ликвидирован пожарными расчётами.

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