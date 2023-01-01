Алёна Бронникова В Перми обсудили стратегии внедрения здорового образа жизни для подростков Состоялся форум «Здоровые города для здоровых поколений» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялся форум «Здоровые города для здоровых поколений», где представители Пермского края и других российских регионов, а также делегаты из Беларуси обсудили современные проблемы здоровья детей и подростков школьного возраста, актуальность введения правильного образа жизни с малых лет. Спикеры рассказали о способах укрепления здоровья и профилактики, обменялись опытом реализации проектов.

Форум проходил впервые, и министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень подчеркнула важность того, что он состоялся именно в Перми. По её словам, у исполнительного директора ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» Татьяны Шестаковой сложилось приятное впечатление о столице Прикамья и команде, вовлечённой в проекты по улучшению качества жизни.

«Здоровьесбережение — очень важное направление в сохранении не только здоровья, но и жизни, в решении главной национальной цели. А главная национальная цель — достижение продолжительности жизни 78 лет к 2030 году, и укрепляющие здоровье технологии в этом должны помогать. Знания основных принципов позволят сделать жизнь правильной и счастливой. Мы должны получить большую заинтересованность и более активную вовлечённость в этот процесс», — поделилась министр.

Мероприятие собрало более 300 чел. из 31 субъекта. По словам председателя Ассоциации, губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, участие в обсуждении приоритетного проекта по улучшению здоровья приняли органы власти 145 муниципальных образований.

В Пермском крае реализуются несколько проектов по развитию здоровья подрастающего поколения. Например, «Тренер нашего двора», «Учусь плавать», «Спортивное Прикамье». Проект «Школа — территория здоровья» реализуется уже два года при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. Как сообщил главный федеральный инспектор края Сергей Половников, решение о внедрении проектов было принято по результатам обследований призывников. Обнаружилось, что у молодых людей наблюдаются серьёзные проблемы с опорно-двигательной системой, зрением и пищеварением. Поэтому для школьников подготовили программу, позволяющую поддерживать интерес к здоровому образу жизни. К 2023 году в процесс оказались вовлечены 43 школы региона, обучение прошли 100 учителей.

В Пермском крае насчитывается почти 200 тыс. детей до 14 лет и 0,5 млн молодых людей 15-35 лет, из них около 30 тыс. подростков школьного возраста. По данным исследований, уровень заболеваемости в регионе выше на 14-16%, чем в остальных субъектах, а в Перми — на 20% выше, чем по краю. Основными заболеваниями детей являются болезни глаз и органов дыхания. На ухудшение зрения влияет гиперинформатизация жизни, когда дети большую часть времени проводят за телефонами и компьютерами. Нарушения режима питания и дня приводят к болезням органов пищеварения, а низкий уровень двигательной активности приводит к проблемам с костно-мышечной системой.

Для улучшения здоровья детей необходим комплексный подход, поддержка со стороны родителей, учителей, государства и социальных служб. Основными средствами для создания здоровьесберегающей среды для детей были названы создание безопасных условий во время учебного процесса, в том числе профилактика буллинга и кибербуллинга, организация правильного питания в школе и дома, профилактика употребления психоактивных веществ, обучение навыкам здорового образа жизни и приобщение к физкультуре и спорту.

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что здоровье детей — приоритетное направление работы городских властей. Проводятся массовые соревнования, обновляется спортивная инфраструктура, строятся новые спортзалы и пришкольные стадионы.

Внимание к теме проявляется со стороны всех государств. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Программу повышения качества жизни детей ВОЗ ввела ещё в 1995 году, и это значительно повлияло на здоровье подрастающего поколения. Она добавила, что в Пермском крае проводится масштабная работа в этой сфере, которая уже формирует эффективные стратегии в области здравоохранения.

«ВОЗ уделяет значительное внимание теме здоровья детей и подростков. За последние несколько десятилетий мы наблюдаем значительный прогресс улучшения здоровья и снижение смертности детей раннего возраста во всём мире. Улучшение здоровья детей — одна из самых важных вещей, которую общество может сделать для построения лучшего будущего», — подчеркнула Мелита Вуйнович.

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