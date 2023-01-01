В Пермском крае существенно снизилась официальная безработица С конца 2022 года количество безработных уменьшилось почти на 10% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 26 апреля, в Пермском крае на регистрационном учёте в органах службы занятости состояло 7200 безработных граждан — на 9,9% меньше, чем в конце декабря 2022 года, и на 31,7% меньше, чем в конце декабря 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональное минсоцразвития.

Ситуация на рынке труда стабильная, серьезных проблем не фиксируется, комментируют в министерстве.

Сотрудники кадровых агентств подтверждают динамику и говорят о дефиците работников. Тенденции объясняют как падением рождаемости 1990-х годов (именно работники в возрасте от 20—35 лет являются сейчас основным «костяком» среди соискателей и персонала), так и частичной мобилизацией и оттоком людей в другие страны.

Ранее «Новый компаньон» писал, что нехватка молодых сотрудников подстегнула интерес работодателей региона к соискателям старше 50 лет.

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